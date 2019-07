28. Juli 2019, 21:34 Uhr Gesellschaft unterm Apfelbaum Schelmenstücke voller Hintersinn

Kabarettist Josef Brustmann zeigt sich in Irschenhausen als Meister seines Fachs - in Liedern, im Schmäh, in Texten gegen den Rechtsruck

Von Barbara Szymanski, Icking

Da hat man im Publikum gegluckst, gelacht, ein wenig verlegen gekichert, gestaunt, manchmal spontan applaudiert, mit der Zunge geschnalzt, gepfiffen, gesummt und gesungen. Mit einem Wort: Der Abend mit und bei der Gesellschaft unterm Apfelbaum mit Gastgeberin Barbara Reimold ist gelungen. Reimt sich? Gut so. Aber reiner Zufall, dass dies gerade bei Josef Brustmann geschieht. Ihm, der mit dem Deutschen Kabarettpreis geehrt wurde, gefällt so was: Zufälle, Einfälle oder Ausfälle.

Ein Einfall: "I bin der Josef, und do bin i dahoam." Nun ja, das ist naheliegend als Begrüßung. Der ehemalige Waldramer und Musiklehrer wohnt in Icking. Zufall: Alle bayerischen Ministerpräsidenten fangen mit S an, zählt er auf. Strauß, Streibl, Stoiber, Seehofer - und Söder. Und Ausfälle: diese bauliche Verirrung eines Supermarktgebäudes, vulgo Stalls, an der B 11 in Icking. Ob da nicht der Denkmalschutz ein Wörtchen mitreden könne. Irschenhausen habe Schweinemast, Icking Handymast. Das Regionale ist schnell abgehakt. Von nun an zieht Josef oder Jo Brustmann, der aber nie Sepp heißen will, größere Kreise.

Wie in der Geschichte von der Welt, die plötzlich nach rechts kippte, weshalb allerhand durcheinander gewirbelt und in Brand gesetzt wurde. So wie die Kuckucksuhr des Heimatministers. Die geriet in Brand, und der Kuckuck krächzte "Asylanten raus, Asyl ... ". Genial, wie er den allgemeinen Rechtsruck verpackt und verschnürt. Das gelingt nur wenigen Kabarettisten so punktgenau und dennoch federleicht. Aber ist dieser Mann, der seine Hinterhältigkeiten oder seine absichtsvollen Vordergründigkeiten dermaßen unprätentiös verstreut, überhaupt in diesem Fach anzusiedeln? Wenn er so dasteht an der Rampe und jungenhaft lächelnd in die Ferne blickt, hat man den Eindruck, er steht unter Zeitdruck, um alles loszuwerden. Er betont wenig bei den Texten, dem Schmäh, den Kurzwitzen ("Ein Fuchs dringt in einen Hühnerstall ein und ruft: Nun aber raus aus den Federn.") oder Tiefgründigem wie dem von ihm vertonten Sehnsuchtslied von Oskar Maria Graf.

Der Multiinstrumentalist und Geschichtenerzähler verzichtet auf jedwede Gesten, hält sich schmal, ist ganz bei sich. Komiker ist er auf keinen Fall, Humorist vielleicht, besser jedoch Schelm. Die drei Stunden mit Josef Brustmann, mit Wetterleuchten, Wolken von Insektenschutzsprays und warmen Winden erlauben den Zuhörern in den dicht besetzten Stuhlreihen, mit ihm ein schelmenhaftes Kind und ebensolcher Heranwachsender zu sein.

Mit großem Ernst lässt er wieder einmal seinen gelben Drachen mit Hilfe einer absonderlichen Windmaschine steigen und später eine Disko-Kugel Blitze verstreuen zu einem Song von AC/DC, bei dem sein Zitherspiel zu schrägen Gitarrenriffs mutiert. Vorher haben alle mitgesummt bei "The Sounds of Silence" von Simon & Garfunkel, haben dem absonderlichen Jodler zugehört und gelacht, als er erzählte, dass folgender Spruch seit Adam und Eva in Frauen "genetisch eingenäht" sei: "Ich hab nix zum Anziehen." Und dann wird natürlich der Titel des Programms "Das Leben ist kurz, kauf die roten Schuh" erklärt. Seine Frau hat sich in die x-ten roten Schuhe verguckt. Er findet, dass man Ressourcen sparen sollte. Sie wirft ihm vor, dass er immer die eingepackten Paprika statt die losen kauft, und sofort. Er beendet den Disput mit eben diesem Spruch.

Josef Brustmann singt aber auch schöne, freche, mitunter zungenbrecherische Lieder vor zu Gitarre, Zitherspiel und einer amerikanischen Autoharfe, die er auf einem Flohmarkt gefunden hat und die anmutige, aber fremde Töne von sich gibt. Und das Publikum folgt ihm in seine Welt und zu Menschen, wie er sie sieht, die er schelmenhaft auf den Arm nimmt, herzt, kneift, zwickt, dass es wehtut. Lediglich ein Lied "Es wird Abend in Texas" über die schießwütigen US-Amerikaner geht seiner Meinung nach gut aus: Eine verirrte Kugel trifft Donald Trump. Und das Publikum begleitet ihn immer wieder in seine Kindheit oder in seine analoge Welt, die er seinem Enkel erklären muss: Einen imposant großen Atlas zeigt er diesem. Und wie startet man den? Deckel aufschlagen. Und wie scrollen? Einfach umblättern. Als Zugabe dann ein Lied mit dem selbstgebastelten Alphorn aus Mundstück, Schlauch und Trichter. Klingt gut, klingt schräg. Einfach zum Staunen.