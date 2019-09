Die Gemeinde Reichersbeuern arbeitet derzeit an einem Gemeindeentwicklungskonzept, kurz GEK genannt, zu dem auch ein sogenannter Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen (DEB) gehört. Für das Gemeindeentwicklungskonzept fanden bereits Werkstätten und Informationsveranstaltungen statt. Nun soll in einer weiteren Veranstaltung über den Denkmalpflegerischen Erhebungsbogen informiert werden, und zwar an diesem Mittwoch, 18. September, von 19.30 Uhr an im Gasthaus Altwirt. Das teilt die Kommune mit und lädt alle Bürger dazu herzlich ein.

Konkret gehe es um die Beschäftigung mit der Geschichte des Ortes, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehören Fragen wie beispielsweise wie und wo Reichersbeuern entstanden sein könnte, wo die ersten Höfe standen, wie sich Bebauung und öffentliche Räume entwickelt haben, welche Hausnamen es gab und gibt und welche Berufe ausgeübt wurden. Nur einige der Fragen, die in dem Erhebungsbogen erfasst werden sollen.

In der Abendveranstaltung will die Planungsgemeinschaft Raab und Kurz den Reichersbeurern die Entwicklung ihres Ortes aus einer neuen Perspektive zeigen. Mit Fotos, Karten und Luftaufnahmen blicken sie bis ins 19. Jahrhundert zurück.