Bei einem Erzählabend des Penzberger Vereins für Denkmalpflege erinnern sich der Referent Herbert Kaindl und zahlreiche Besucher an frühere Läden in der Bergarbeiterstadt - mit lustigen und traurigen Anekdoten

Kohleknappheit trotz Bergwerk, ein frecher Kinderreim, ein Holzvergaserlaster, der Buben auskippt, eine Tankstelle mitten in der Stadt, listig abgezweigte Tierschwänze für eine fette Suppe, Schlange stehen bei Metzgersleuten, um ihren köstlichen Streitereien beizuwohnen und viele kleine Geschäfte mit ihrer Geschichte und ihren Originalen: Die Geschäftswelt von einst bewegt die Penzberger ganz offensichtlich immer noch. Aber mit ganz so viel Zuspruch hatte der Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte trotzdem nicht gerechnet. Gut 120 Besucher scharten sich am Freitagabend um den großen Tisch im Rotkreuzhaus, um beim Gesprächsabend zum Thema "Alte Penzberger Geschäfte und Familien" mitzuwirken.

Detailansicht öffnen Der Lebensmittelladen Haimerl. Reproduktion: Harry Wolfsbauer

Scheinbar sitzt der Schock tief, dass trotz eines Bürgerbegehrens der einst stadtbildprägende Staltacher Hof abgerissen wurde "und statt diesem echt bayerischen Wirtshaus jetzt ein Muli oder Esel steht mit Plastikflaschen, die mal Wasser lassen und mal nicht", wie Herbert Kaindl, Referent und Ladenexperte, mit leicht vorwurfsvoller Stimme bemerkte. Noch immer werde gnadenlos abgerissen und teilweise "monströs" neu gebaut. "Wir Penzberger wollen uns nicht alles Typische wegnehmen lassen", betonte er.

Detailansicht öffnen Bilder längst vergangener Ladenwelten: eine Verkaufsstelle im Ortsteil Maxkron. Reproduktion: Harry Wolfsbauer

Und weil eben nicht mit so vielen Besuchern gerechnet wurde, hatten sich die Vereinsmitglieder unter Vorsitz von Max Kapfer auch nicht auf optische Zeitzeugnisse via ausgerollter Leinwand vorbereitet und oder ein Mikrofon installiert. Es war ein Erzählabend wie angekündigt. Gleichwohl konnte Kaindl viel Aufmerksamkeit erregen, weil er eine unglaubliche Fülle von Erinnerungen auffächerte, die von den Zuhörern mit Kopfnicken und Zwischenrufen begleitet wurden. Ein Teilnehmer konnte noch den Kinderreim aufsagen, mit dem er und seinesgleichen die hübschen Verkäuferinnen vom Eis-Pürzer ärgerten: "Eis, Eis, Eis, wer einmal leckt, der weiß wie's schmeckt und wirft die ganz Scheiße weg."

Detailansicht öffnen Der Werks-Konsum der Penzberger Oberkohle an der Karlstraße 33, der 1968 abgerissen wurde. Reproduktion: Harry Wolfsbauer

Es wurde gelacht, aber manchmal auch geseufzt oder tief Luft geholt wie bei der Geschichte mit der abgebauten Kohle, die bis etwa 1946 nach München gekarrt wurde, statt sie an die Penzberger zu verkaufen, damit sie ihre Stuben und Geschäfte wärmen konnten. Die Familien mussten deshalb Torf stechen. Viele der kleinen Läden überlebten die Entwicklung während des Wirtschaftswunders nicht, wie das Lebensmittelgeschäft der Familie Heimerl, die ihre Kundschaft mit Freundlichkeit und Aufmerksamkeit pflegte. Es gab keinen Platz für Erweiterungen, und so übersiedelten sie nach Iffeldorf.

Detailansicht öffnen Die Zentrale der Verbrauchergenossenschaft. Reproduktion: Harry Wolfsbauer

Ernste Gesichter gab es bei der Schilderung des Luftangriffs und der Fliegerbombe, die im Zweiten Weltkrieg auf das Haus in der Karlstraße 33 fiel und Menschen tötete. Bälle und Faschingsfeiern fanden dort statt, wo heute das Hotel Olympia steht. Viele erinnerten sich auch an Fisch-Palme oder die kleinen Holzhäuser, die Bürgermeister Prandl nach 1945 aufstellen ließ, damit die Leute Gewerbe treiben und Geld verdienen konnten. Wichtig war auch der Lebens- und Gemischtwarenladen Konsum, einst im Besitz der Bergwerksgesellschaft, der die Grundversorgung einige Zeit sicherstellte. Und gern erinnerten sich die Zuhörer auch an Stammler direkt neben dem Rathaus, dessen Spezialisten so gut berieten bei Werkzeugen und Baumaterialien. Bald eröffnete "beim Dischl" in der Ludwig-März-Straße die erste Eisdiele. "Wie wild waren wir damals auf Eis", erzählte Kaindl, dessen Familie Schreibwaren verkaufte. Und als Belustigung galt früher, sich beim Metzger Wechselberger im "Berggeist", dem Einfallstor von Penzberg, in die Schlange zu stellen - weil die Eheleute oft und lauthals und ungeniert vor versammelter Kundschaft stritten.

Mitten in der Stadt eine Tankstelle, wo jetzt unter anderem Rolles Buchladen und Kaufhaus Rid logiert, das war schon ein Luxus. Und dann der Fiechtner, dessen Holzvergaser-Laster immer ein Häufchen Asche hinterließ, daran erinnerten sich auch einige. Denn das war ein Zeichen für die Buben, dass es jetzt klappen könnte mit dem Abenteuer auf dem Lastwagen. Der Fuhrunternehmer hat sich manchmal darauf eingelassen, eine Runde mit ihnen zu drehen, und es war das Höchste für die Kinder, wenn er Kippvorrichtung einschaltete und sie langsam gegen die Ladeklappe rutschten. Gelacht wurde auch über die Geschichten rund um Leder Mayer, der im Keller Tierfelle einsalzte für eine Gerberei in München. So mancher Tierschwanz wurde anderweitig verwertet, nämlich für eine fette Suppe.

Neben den Unternehmen, die die Zeitläufte nicht überlebten, gab es auch Geschäfte wie Trachten Mühlpointner, die sich laut Kaindl prächtig entwickelten. Der Erfolg bei Trachtlern in weitem Umkreis war nicht zuletzt der tüchtigen Anna Mühlpointner zu verdanken, die einst eine Institution war und geschickt im Umgang mit den Leuten, auch mit denen von auswärts. Mit ihnen verhandelte "die Anna" jeweils in deren typischer Dialektfärbung, damit die auswärtigen Käufer ihr Misstrauen verloren. Solche und noch viele andere Erinnerungen tauschten die Penzberger über die alte aber nicht immer gute Zeit der Läden und Gewerbebetriebe aus. Denn im Krieg blieben die Schaufenster der vielen kleinen und größeren Geschäfte leer, dunkel und kalt, und man konnte statt dessen lesen: "Der Kohlenklau geht um."