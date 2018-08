29. August 2018, 21:52 Uhr Geretsried/Starnberg Wolfram Weisse im "Kunstkabinett"

Der Geretsrieder Künstler Wolfram Weisse, ehemals Kunstlehrer am Geretsrieder Gymnasium, stellt in Starnberg aus. Im "Kunstkabinett" zeigt er unter dem Titel "Zwischenzone" Reales und Surreales, Profanes und Sakrales, Stoffliches und Spirituelles. Weisse, 1940 in Dresden geboren, hat an der Akademie der bildenden Künste in München studiert und hat sich nach seiner Zeit als Kunst- und Filmlehrer wieder ganz dem eigenen malerischen Schaffen zugewandt. Vernissage in Starnberg ist am Freitag, 7. September, um 18 Uhr; es spricht Elisabeth Anton (bis Sonntag, 16. September; Hanfelder Straße 82).