26. August 2018, 21:51 Uhr Geretsrieder Umleitungen Sperrungen in der Richard-Wagner-Straße

Von diesem Montag, 27. August, an wird die Fahrbahn in der Geretsrieder Richard-Wagner-Straße zwischen Jeschkenstraße und Steiner Ring saniert. Hierfür werde zunächst weiterhin eine Teilsperrung notwendig, auch wenn in dem Straßenabschnitt gerade erst die Verlegearbeiten durch die Stadtwerke beendet wurden. Das teilt das Ordnungsamt der Stadt mit. Von Montag, 3. September, bis voraussichtlich Montag, 10. September, erfolgt dann eine Komplettsperrung in diesem Bereich. Der Fahrbahnbelag werde um circa drei Zentimeter abgefräst, was etwa zwei Tage in Anspruch nehmen werde. Danach werde eine neue Asphaltschicht aufgebracht, was wiederum rund zwei Tage dauern werde. Der Straßenverkehr und die Buslinien werden von Montag, 3. September, an umgeleitet. Das Amt bittet Verkehrsteilnehmer, die Beschilderung zu beachten. Anlieger, Lieferverkehr und Rettungsfahrzeuge könnten während der Teilsperrung wie gewohnt fahren. Das Ordnungsamt endet seine Mitteilung mit der Bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Für Rückfragen stehe Werner Frank respektive die Stadtverwaltung unter Telefon 08171/629 81 21 oder der E-Mail Werner.Frank@geretsried.de zur Verfügung.