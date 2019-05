13. Mai 2019, 21:52 Uhr Geretsrieder treten in Berg auf Werkstattkonzert zu einem Musical

Der Rotary Club Wolfratshausen unterstützt mit 1000 Euro das Musicalprojekt "Zirkus Furioso" der Musikschule Geretsried und ermöglicht damit Kindern aus ärmeren Familien die Teilnahme. Für die Erarbeitung in einer Musikwerkstatt nehmen die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Geretsried teil, es wurden eine Clownspädagogin, eine Artistin und eine Ballettlehrerin engagiert. 130 Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren nehmen daran teil. Aufführungen des Musicals sind für 22. und 23. November geplant. Zusammen mit der Musikschule laden die Rotarier, deren Pressesprecher der Geretsrieder Dritte Bürgermeister Gerhard Meinl ist, zu einem Werkstattkonzert von einer halben Stunde für Sonntag, 19. Mai, von 16 Uhr an in den Saal des Jugendschlosses "Wort des Lebens" an die Assenbucher Straße 101 in Berg ein. Rotarier-Präsident Stefan Schmidbauer und weitere Mitglieder des Rotary Clubs Wolfratshausen besuchen dieses Konzert und übergeben die finanzielle Unterstützung.