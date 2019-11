Auch wenn es noch längst nicht so aussieht: Hier soll in gut zwei Wochen Eröffnung gefeiert werden - erst für den Edeka, dann für den Platz.

Am Karl-Lederer-Platz eröffnet am 5. Dezember der Edeka-Markt

Mit der Deckschicht wird es nun nichts mehr: Der umgestaltete Karl-Lederer-Platz in Geretsried zeigt sich bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, 6. Dezember, gewissermaßen am Boden noch nackt. Wegen der Witterung sei es nicht möglich, das Bitumen aufzubringen, erklärte Bürgermeister Michael Müller (CSU) am Dienstag. Dabei hatte sich der Stadtrat bei der Planung des neuen Zentrums gerade über den Bodenbelag intensiv Gedanken gemacht. Auf einer Exkursion nach Memmingen und Bregenz waren dort auch die Böden eigens in Augenschein genommen worden. Im Bürgerworkshop zur Neugestaltung war die Frage ebenso diskutiert worden. Schließlich wählten Architekt Klaus Kehrbaum und die Politik aus Beton, Granit und Bitumen eben dieses aus, und zwar ausdrücklich in der hellen Variante.

Hell könnte der Platz nun allenfalls werden, wenn der Winter eine Schneedecke rechtzeitig zur Eröffnung darauflegen würde. Die ist für Freitag, 6. Dezember, angesetzt und identisch mit der Christkindlmarkt-Eröffnung. Rund vier Millionen Euro investiert die Stadt in ihr neues Zentrum - für Wasserläufe, Brunnen, Bäume, effektvolle Beleuchtung, eine Granittreppe und einen Aufzug in die Tiefgarage. Die Garage selbst wird von dem größten Investor am Platz betrieben, der Wolfratshauser Krämmelgruppe, die den siebengeschossigen "Puls G" errichtet hat.

Dass dieses Gebäude nicht nur hoch geworden ist, sondern sich auch bis in den Platz hinein ausgedehnt hat, liegt an dem zentralen Geschäft: Der Edeka-Markt, der dort laut Pressestelle bereits einen Tag vor dem Christkindlmarkt, also am Donnerstag, 5. Dezember, eröffnet, beansprucht eine Verkaufsfläche von 1750 Quadratmetern. Es sei "ein klassischer Vollsortimenter", erklärt Pressesprecher Christian Strauß, Qualität, Frische und Service seien die Leitlinien; regionale, Bio- und vegane Lebensmittel würden angeboten. Es gebe eine Bedientheke für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch, eine Obsttheke, einen Dry-Ager-Schrank (Reifeschrank für Fleisch) und eine Abteilung "Back und Snack".

Der neue Markt ist inhaberinnengeführt, die Chefinnen Asli Gezginci und Sonja Hinkova kämen aus dem Unternehmen, erklärt Strauß: "Deswegen freut es uns riesig, dass sie den Markt übernehmen." Dort gebe es 40 Arbeitsplätze - und für Bewerbungen seien die Leiterinnen noch offen. Zur Eröffnung seien einige Überraschungen für die Kunden geplant - und es sei ein Nikolaus bestellt. Der kommt dann jenem auf dem Geretsrieder Christkindlmarkt um einen Tag zuvor.