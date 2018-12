16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Geretsrieder Stadtbücherei Ausbildung zum Vorlesepaten

Eine Ausbildung zum Vorlesepaten bietet das Katholische Kreisbildungswerk zusammen mit der Stadtbücherei und der Volkshochschule Geretsried an. Der Termine dafür sind im nächsten Jahr am 9. und 23. Februar in der Stadtbücherei anberaumt. Das Angebot richtet sich vor allem an Mitarbeiter in Stadt- und Pfarrbüchereien, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergärten und Kinderkrippen, Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen, Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und in der Altenhilfe, sowie an alle Interessierten. Das Seminar wird von Erwachsenenbildnerin und Bühnenprofi Ursula Weber geleitet. Sie zeigt Techniken zum Vortrag von Geschichten, außerdem gibt sie Tricks und Tipps, wie ein Text besonders lebendig werden kann. Weitere Themen sind die Vorbereitung auf einen Leseabend, die Suche nach geeigneter Literatur, Übungen für Körper, Atmung und Stimme, ebenso zum Einsatz von Gestik, Mimik und Sprache. Nach Abschluss des Kurses bekommen die Teilnehmer ein Zertifikat. Es werden geringe Materialkosten erhoben.

Eine Anmeldung ist bis zum 1. Februar beim Kreisbildungswerk, Telefon 08041/ 60 90, E-Mail: info@kbw-toelz.de, online: www.kbw-toelz.de, oder bei der Volkshochschule Geretsried, Telefon 08171/ 52 91 44, E-Mail: info@vhs-geretsried.de, online: vhs-geretsried.de, möglich.