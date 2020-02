Um den Radverkehr im Alltag zu fördern, will die Stadt Geretsried "fahrradfreundliche Kommune" werden. Einstimmig beschloss der Stadtrat den ersten Schritt dazu, nämlich die Mitgliedschaft in der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern" (AGFK). Bevor die Kommune allerdings den Titel nach einer Prüfung verliehen bekommt, muss sie ein vernünftiges Radwegekonzept erstellen, für Beschilderung und Schutzstreifen sorgen, sowie Überzeugungsarbeit bei den Bürgerinnen und Bürgern leisten. "Wir profitieren von der Erfahrung des Netzwerks und können dadurch Einsparungen treffen", rechtfertigte Bürgermeister Michael Müller (CSU) die Mitgliedschaft. Er sieht außerdem Potenzial darin, an die Strukturen der Nachbarstadt Wolfratshausen anzudocken, welche die Auszeichnung bereits erhalten hat.