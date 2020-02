Das wird teuer: Bei den Freianlagen zum Geretsrieder Hallenbad muss die Stadt ein Drittel mehr Geld in die Hand nehmen als ursprünglich geplant. Der Stadtrat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Landschaftsbauarbeiten in Höhe von 743 000 Euro ohne weitere Diskussion an den günstigsten Anbieter, eine Firma aus Neuried bei München. Stadtarchitekt Christian Müller erklärte die gewaltige Kostensteigerung von 31 Prozent mit dem durch den in die Ausschreibung mitaufgenommenen Beschluss zum Parkhaus-Bau an der Adalbert-Stifter-Straße. dieser habe den Umfang der Bauarbeiten erweitert, sagte der Stadtarchitekt.