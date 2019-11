Auf Druck von SPD und den Grünen wird sich in Geretsried künftig ein Arbeitskreis darum kümmern, den Klimaschutz in der Stadt weiter voranzubringen. "Wir holen uns damit die Profis und die Bürger an die Seite", sagte SPD-Fraktionschef Wolfgang Werner am Dienstagabend im Stadtrat. Ein solches Modell habe sich auch schon beim städtischen Sportentwicklungsplan bewährt, so Werner. Deshalb soll nun ein weiterer Arbeitskreis eruieren, wie sich zum Beispiel der Energieverbrauch in der Stadt senken oder die Verkehrswende weiter befördern lässt.

Ursprünglich hatten zwar sowohl SPD als auch Grüne ein anderes Anliegen. Die SPD hatte beantrag, das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt, das inzwischen neun Jahre alt ist, auszuwerten und weiterzuentwickeln. Unter anderem standen da die sukzessive Umrüstung der Ampelanlagen mit LED zur Debatte oder der Bau weiterer Stromtankstellen. Die Grünen wiederum wollten ganz konkret den Bau von Solaranlagen jährlich mit insgesamt 30 000 Euro fördern lassen. Doch selbst im rot-grünen Klimabündnis war man sich nicht einig, ob das alles die richtigen Maßnahmen sind. Man müsse zwar alles für den Klimaschutz tun, sagte etwa SPD-Stadtrat Michael Lasidis. Aber 30 000 Euro für Photovoltaikanlagen: "Damit bezuschussen wir nur diejenigen, die eh schon Eigentümer von Dächern sind", sagte er. Die Maßnahme sei deshalb sozial ungerecht, so Lasidis.

Am Ende einer längeren Debatte einigte sich der Stadtrat deshalb auf die Gründung eines Arbeitskreises. Bürgermeister Michael Müller (CSU) hält das zwar nicht unbedingt für notwendig. "Ich verstehe auch die Anträge von SPD und Grünen nicht", sagte er. Schließlich tue die Stadt schon viel fürs Klima. Geretsried sei eine Energiewende-Kommune, sei dieses Jahr als bienenfreundliche Stadt ausgezeichnet worden und habe jüngst für 28 000 Euro für die Fortschreibung des Energiesparplans beschlossen. "Das, was sie wollen, passiert eigentlich alles schon", so Müller.

Bei den Grünen will man das nicht in Abrede stellen. Die Stadt selbst mache sehr viel, bestätigte Grünen-Stadtrat Detlev Ringer. Man müsse aber auch die Bürger dazu bringen, ihren Beitrag zu leisten. Und da gebe es schon noch viele Punkte, um die sich künftig dann auch der Arbeitskreis kümmern kann. Man müsse dafür sorgen, dass die Leute auch ohne Auto in der Stadt mobil sein könnten. Mit dem Stadtbus zum Beispiel: "Da muss dringend mehr Geld rein", so Ringer.

Ein Arbeitskreis sei deshalb das richtige Instrument, befand auch Ewald Kailberth, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Stadtrat. "Wenn wir den Bürgern nur alles von oben her diktieren, kommen wir nicht weit", sagte er. Deshalb sei es richtig, die Bürger in einer Arbeitsgruppe von Anfang an mit einzubeziehen. Städtisches Fördergeld für Solaranlagen sei dagegen nicht der richtige Weg. Für sein Dach daheim habe er sich einmal eine Kostenaufstellung geben lassen, so Kailberth. Bei ihm würde eine Photovoltaikanlage 22 000 Euro kosten. "Wenn ich dann vielleicht 500 Euro Zuschuss bekomme, das bringt nichts", sagte Kailberth.