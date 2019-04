24. April 2019, 22:03 Uhr Geretsrieder Literaturkreis En français, s'il vous plaît

Der "Französische Literaturkreis" feiert seinen 15. Geburtstag. Am Donnerstag, 25. April, trifft sich der "Cercle de littérature française" in der Geretsrieder Stadtbücherei (Adalbert-Stifter-Straße 13), um auf die vergangenen Jahre anzustoßen. 75 Bücher haben die Mitglieder seit ihrem ersten Treffen im April 2004 gemeinsam gelesen und bisweilen lebhaft diskutiert - Bücher von klassischen und zeitgenössischen Autoren, die grundsätzlich in der französischen Sprache schreiben und vorwiegend aus Frankreich, Kanada, Nordafrika und der Frankofonie stammen. Fünf Zusammenkünfte pro Jahr stehen beim "Cercle de littérature française" auf dem Programm. Der Literaturkanon wird gemeinsam festgelegt. Neue Mitglieder sind immer willkommen. Das Treffen in der Stadtbücherei beginnt um 19.30 Uhr.