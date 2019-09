Alle zwei Jahre ist das Ensemble beim Wiesn-Einzug dabei, beim Patronatstag tritt es mit den Gebirgsschützen auf, und Bürgermeister Michael Müller (CSU) attestiert ihm die Pflege einer "urbayerischen Tradition": Der Spielmannszug Gelting ist Träger des Kulturpreises 2019 der Stadt Geretsried. Stellvertretend für die 56 Aktiven und 42 Passiven stellten Johann Waldherr senior und junior am Montag beim Pressetermin im Rathaus ihren Verein vor. Die Preisverleihung findet am Donnerstag im Kreis geladener Gäste und mit Laudator Hans Schmidt, Geretsrieder Altbürgermeister und Trompetenspieler, statt.

Trommeln, Lyren und Querflöten sind die Instrumente, Märsche das Haupt-Repertoire von Spielmannszügen. An das Militärische der Tradition erinnert der Begriff Tambourmajor für den Leiter des Zugs. Die Geltinger wurden nach Auskunft der beiden Waldherrs 1977 gegründet, absolvieren acht bis zehn Auftritte im Jahr, spielen schon auch mal einen Boogie und leisten die Ausbildung ihrer aktiven Musiker selbst. "Mit dem Nachwuchs ist es schon ein Kampf", sagte Waldherr senior, aber gerade unterrichte er einen sechsjährigen Trommler. Die Hälfte der aktiven Mitglieder im Alter zwischen sieben und siebzig Jahren seien Frauen. Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen zählt der Senior einen Auftritt im Bierzelt in Geretsried mit Franz Josef Strauß und die Reise vor zwei Jahren zu Ehren der Patrona Bavariae nach Rom mit Einzug in den Petersdom. Einmal pro Woche übt der Spielmannszug in der Geltinger Turnhalle. Auch die Geselligkeit werde bestens gepflegt, sagte Waldherr senior. Ihr Engagement für den Ort bewies die Gruppe, als sie heuer das Geltinger Dorffest organisierte. Für einige überraschend: Auch der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner war einst Mitglied im Spielmannszug - als Querflötist. Zur Kulturpreisverleihung sagte Waldherr senior: "Wir fiebern auf den Termin hin." Der Spielmannszug werde mit etwa 40 Aktiven kommen und Proben seines Könnens geben.

Nach Auskunft von Müller hat der Kulturausschuss den Spielmannszug aus fünf Vorschlägen ausgewählt. Es sei das erste Mal, dass eine Gruppe ausgezeichnet werde. Die Vorgänger waren: Otto Rothe, Wolfram Weiße, Ingrid Obser, Roland Hammerschmied, Albrecht Widmann, Ingeborg Heinrichsen und Werner Sebb.