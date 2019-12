Der Orgelstimmer kommt regelmäßig in die evangelische Petruskirche Geretsried. Aber beim letzten Mal, so erzählt Bettina Wittmeyer, Sprecherin des Kirchenvorstands, habe er gesagt: "Nee, das geht so nicht weiter, da muss jetzt was passieren." Und das soll es auch. Die Orgel wird generalsaniert. Allerdings kostet das rund 14 000 Euro. Über so viel Geld verfüge die Petruskirche nicht, erklärt Wittmeyer. Deswegen wird jetzt Bier verkauft - "Orgelbier".

Die Orgel in der 1960 von dem berühmten Architekten Franz Lichtblau geschaffenen und seinerzeit hochmodernen Petruskirche ist auch schon bald 55 Jahre alt. Anfangs habe sie nur ein Manual gehabt, berichtet Wittmeyer, 1986 sei sie zum ersten - und bisher einzigen - Mal überarbeitet und um zwei Manuale erweitert worden. Seit ein paar Jahren sei sie in einem Zustand, der es nicht erlaube, alle Register zu benutzen.

Ein Fachgutachten habe zu einer Komplettreinigung geraten. Dazu gehörten Reinigung, technische Revision, Nachintonieren und Stimmen. Die Landeskirche habe das Vorhaben zwar genehmigt, Geld gebe es dafür aber nicht, das müsse die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Inzwischen seien auch 8000 Euro beisammen. Die beiden großen Flohmärkte, einer davon ein weithin bekannter Bücher-Flohmarkt, hätten einen Teil beigetragen, sagt Wittmeyer, aber es seien auch Spenden eingegangen.

Und dann kam Pfarrer Georg Bücheler auf die Idee, ein Orgelbier zur Finanzierung zu verkaufen. Der Binderbräu in Bad Tölz war bereit, ein Helles mit einem eigens geschaffenen Etikett und zu einem günstigen Preis für die Petruskirche zu liefern. Im Oktober war es bei einem "Orgelbierfest" erstmals zu haben, seitdem sind 47 Kisten verkauft worden. Eine Kiste umfasst vier Sechsertragerl, die zu je 9,50 Euro verkauft werden. Der Vorrat ist unbeschränkt, da Binderbräu bei Bedarf nachliefert.

Bei allen Veranstaltungen in der Petruskirche steht nun immer das Orgelbier parat. Die Reaktionen der Gemeindemitglieder seien positiv, sagt die Sprecherin des Kirchenvorstands. Im Grunde hat die Kirche ja auch Erfahrung mit solchen Aktionen: Für die "Himmelsleiter", die der Gaißacher Künstler Erwin Wiegerling alias e.lin vor zweieinhalb Jahren am Kirchturm installierte, wurde Messwein verkauft. Die Kunstaktion, die neun Monate lang einen leuchtenden und farbenfrohen Akzent an der Egerlandstraße setzte, war der Beitrag der Petruskirche zum 500. Reformationsjubiläum. Was jetzt ansteht, ist aber weitaus mehr als ein einmaliger Akt: "Wir bitten Sie, unterstützen Sie die Sanierung der Orgel", so hat Bettina Wittmeyer im Gemeindeorgan "unterwegs" an die 4500 Mitglieder appelliert, "damit Sie auch in Zukunft beim Singen im Gottesdienst nicht auf die Begleitung durch die Orgel verzichten müssen."