28. September 2018, 21:56 Uhr Geretsrieder Festival Kabarett und Puszta-Burger

Der Kulturherbst 2018 setzt auf eine Mischung aus großen Namen und lokalen Größen. Landsmannschaften tischen auf

Von Felicitas Amler, Geretsried

Es ist ein bisschen wie beim ersten Mal: Konstantin Wecker kommt, namhafte Kabarettisten treten auf, Günter Wagner schmeißt den Laden, und auf dem Geretsrieder Festplatz an der Jahnstraße steht ein Zirkuszelt, das eine fantastische Atmosphäre entfaltet. Tatsächlich ist der Kulturherbst 2018 aber doch anders als jener vor sechs Jahren. Diesmal wird kein von Wagner geschriebenes und von Wecker vertontes Stück auf die Bühne gebracht, dafür gibt es dank Kulturverein Isar-Loisach (KIL) rund ums Festzelt einen Kunsthandwerkermarkt als Dauerrahmen und in der Bücherei eine Kunstausstellung plus Spieleabend, Künstlergespräch und Märchenlesung.

‹ › Aquarellmalerei - hier eine Arbeit von Renate Poller - ist der Schwerpunkt der Ausstellung regionaler Künstler in der "Villa Bunterkunst". Bild: Veranstalter/oh

‹ › Im Zirkuszelt herrscht immer eine wunderbare Atmosphäre. Bild: Hartmut Pöstges

‹ › Diesmal wird auch das Tanztheater "Die dumme Augustine" gegeben, mit Dominik Halamek, Judith Seibert und Anjuska Dabanovic (v.l.). Bild: Hartmut Pöstges Wird geladen ...

Die Stadt hat den Kulturherbst mit einem Budget von gut 300 000 Euro ausgestattet - unter der Maßgabe, dass abzüglich Eintrittsgeld, Spenden und Sponsoring maximal 80 000 Euro Defizit entstehen. Das Spektakel beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, und endet nach 28 Veranstaltungen am Sonntag, 14. Oktober: Am Abend der bayerischen Landtagswahl gibt's österreichische Blechbläsermusik, von Operette bis Pop - Mnozil Brass.

Seit die Stadt den vom Geretsrieder Kulturforum begründeten Kulturherbst übernommen und mit deutlich mehr Geld ausgestattet hat, bemühen sich die Programmgestalter um eine Mischung aus großen Namen und lokalen Größen. Claus von Wagner, Willy Astor, Helmut Schleich, das Konstantin-Wecker-Trio und die Oberkrainer sind einige der Highlights. Dazu setzen Stadtbücherei, Stadtmuseum, Musikschule, Jugendzentrum "Saftladen", die Stadtkirche Maria Hilf und KIL eigene Akzente. Ein Geistliches Chorkonzert gehört genauso dazu wie eine Lesung und ein Tuba-Workshop. Einer der Höhepunkte unter den Gastauftritten ist für Festivalleiter Wagner das a.gon-Theater mit "The Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie". Zeitlich ein Volltreffer, exakt zehn Jahre nach dem folgenschweren Bankencrash.

Kabarettist Claus von Wagner. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Eröffnung des Kulturherbsts findet an zwei Orten statt. In der Stadtbücherei ist Vernissage für die "Villa Bunterkunst" regionaler Künstler mit Schwerpunkt Aquarell: Renate Poller und Beate Bastigkeit aus Wolfratshausen, Otto-Ernst Holthaus aus Grünwald (Senior-Chef des Isar-Kaufhauses) sowie die Geretsrieder Christa Ocker, Carla Fischer und Wolfgang Prechtl. Dazu spielt das Gitarrenduo Picking Project. Anschließend eröffnet Bürgermeister Michael Müller auch den KIL-Kunsthandwerkermarkt "Bunterkunst" auf dem Festplatz. Dort gibt es Live-Musik im großen Theaterzelt. Das Gelände rund ums Festzelt - und damit Kunsthandwerkermarkt und Verköstigungsbuden - ist anders als bei den früheren Festivals frei zugänglich. Wagner wünscht sich, dass auch während der Vorstellungen draußen geselliger Betrieb herrscht.

Konstantin Wecker. (Foto: Hartmut Pöstges)

KIL und Kulturforum möchten mit dem Kunsthandwerkermarkt "für eine Atmosphäre sorgen, die dem großen Vorbild 'Tollwood' in München ähneln wird". Das Angebot sei facettenreich, farbenfroh und handgemacht: Filzprodukte, Holzarbeiten, Tracht, Töpferwaren, Schmuck, Buchbindearbeiten, Papierkunst und mehr.

Für die Verköstigung hat die Co-Festivalleiterin Ingrid Hammerschmied, selbst bei der Eghalanda Gmoi aktiv, die Landsmannschaften der Deutschen aus Ungarn, Siebenbürger Sachsen und Egerländer gewonnen, außerdem die Griechische Gemeinde. Unter den Spezialitäten sind außer Gyros und Zaziki Kreationen wie Puszta-Burger, Gulasch im Brot und Kaserer-Brout. Süßes liefert Catering-Spezialistin Claudia Gatzka zu Kaffee aus der "Tölzer Bohne".

www.kulturherbst-geretsried.de