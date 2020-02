Im "Treffpunkt Wendeltreppe" der evangelischen Kirchengemeinde Geretsried geht es am Donnerstag, 1 3. Februar, von 20 Uhr an um die Orts- und Zeitgeschichte. Das Thema im Saal der Petruskirche an der Egerlandstraße lautet "Geretsried - eine Gemeinde entsteht aus den Resten zweier Munitionsfabriken". Die Stadt, die heuer 50 Jahre Stadt- und 70 Jahre Gemeindeerhebung feiert, ist im Grunde auf zwei demontierten Munitionsfabriken der Nazizeit mit Hunderten Bunkern aufgebaut worden. "Ohne diese wertvollen Reste aus den beiden Werken DAG und DSC wäre die rasante Entwicklung Geretsrieds von der Gründung (1950) bis zur Stadterhebung (1970) und in der Folgezeit n icht möglich gewesen", heißt es in der Einladung zur "Wendeltreppe". Referent ist Friedrich Schumacher vom Arbeitskreis Historisches Geretsried.