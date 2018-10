19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Geretsried Weinfest im Pfarrsaal

Zum Weinfest lädt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr, in den Pfarrsaal Hl. Familie ein. Ausgeschenkt werden verschiedene Weine aus der Pfalz. Für Speisen und andere Getränke wird ebenfalls gesorgt. Gesucht werden noch Freiwillige, die von 15 Uhr an beim Vorbereiten helfen.