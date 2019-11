Einen gehörigen Schrecken bekam die 75 Jahre alte Besitzerin eines Reihenmittelhauses im Geretsrieder Ortsteil Stein, die am Samstagmorgen durch Geräusche und Licht in ihrem Anwesen aufgeweckt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ging die Seniorin in den Flur, als sie plötzlich einer fremden Frau gegenüber stand, die ebenso wie sie selbst erschrak. Als sie sich wieder gefasst hatte, forderte die Seniorin die Unbekannte auf, sofort das Haus zu verlassen - was diese auch wortlos tat. Die Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Frau in einem Partyraum im Keller des Hauses übernachtet und sich dort an den Getränken der Hauseigentümerin bedient hatte.

Ihre Beschreibung: Sie ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat ein schmales, eher blasses Gesicht. Auffällig sind ihre sehr blonden Haare, die sie als Pagenkopf trägt. Sie war ganz schwarz mit einem knielangen Mantel und einer Hose bekleidet. Um Hinweise wird gebeten, Telefon 08171/9 35 10.