Franzosen und Frankophile aufgepasst: Der Französisch-Stammtisch "Table Ronde Française de Geretsried" trifft sich am Freitag, 23. August, von 19.30 Uhr an, in den Räumlichkeiten der evangelischen Pfarrgemeinde an der Egerlandstraße. Gute Französisch-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Für die erstmalige Teilnahme wird eine Vorab-Anmeldung gewünscht. Anmeldung und Auskünfte bei Djamila Brandes unter der Telefonnummer 08171/340390.