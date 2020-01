Es war ein flammendes Plädoyer für einen Geretsrieder Ortsteil, der unter einem längst überkommenen Image leide: "Stein ist schön", erklärten die Mitglieder der Geretsrieder SPD am Sonntag unisono. Die Anbindung sei bestens, die Wohnsituation ruhig, mit Naherholungsflächen in unmittelbarer Nähe. Und ein Verkehrsproblem - wie von manchen Anwesenden beim SPD-Stadtgespräch am Sonntag angesprochen - gibt es dort laut Zweitem Bürgermeister Hans Hopfner auch nicht. Das positive Beschwörungsmantra kam jedoch nicht ohne Grund, denn der Stadtteil stehe vor einer "Tragödie", wie der SPD-Bürgermeisterkandidat Wolfgang Werner sagte: der Verlust der Nahversorgung, wenn der ansässige Penny-Markt schließt. Die Baugenossenschaft bemühe sich als Eigner des Komplexes, einen Nahversorger als Nachmieter zu akquirieren, was jedoch schwierig sei: "Die Großen winken ab, weil es zu wenig Parkplätze gibt", so Hopfner. Alexander Feldmann äußerte die Idee, den Grünen Markt dort zu etablieren. Eine Absage erteilten die Genossen hingegen einem Dorfladens. "Das Klientel hat hier nicht die Kaufkraft dafür", sagte Edith Peter, es brauche "eine große Auswahl zu günstigen Preisen", ergänzte Hopfner. Große Hoffnungen setzen die Genossen deshalb in das neue Bürgerzentrum, das in Stein entstehen soll und für das die Planungen am 28. Januar offiziell vorgestellt werden. Darin sollen ein Kulturzentrum, das Jugendzentrum und ein Veranstaltungssaal für unter 200 Personen integriert werden, auch der Quartierstreff werde dann dorthin ziehen. "Es wird ein Aushängeschild für Stein - und für ganz Geretsried", versprach Kerstin Halba. Werde das Bürgerzentrum von Anwohnern fußläufig stark frequentiert, könnte sich vielleicht ein Nahversorger überzeugen lassen, dass es gar nicht so viele Parkplätze brauche. "Wir hoffen, dass das Bürgerzentrum ein neuer Anker für Stein wird", schloss Werner.