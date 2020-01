Ein Geretsrieder Stadtbus hat am Dienstagnachmittag ordentlich Blechschaden verursacht. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Geretsried hatte gegen 15.45 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße anhalten müssen, weil sich an der Kreuzung mit der Jahnstraße im frühen Feierabendverkehr die Autos stauten. Ein Busfahrer erkannte die Situation nach Angaben der Polizei zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte der 26-Jährigen ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf das davor befindliche Auto einer 32-Jährigen aus Geretsried aufgeschoben. Bei der Domino-Karambolage wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei einem Sachschaden. Dessen Höhe schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro.