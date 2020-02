Das neue Interkommunale Hallenbad in Geretsried soll zum Schuljahresbeginn 2020/21 zur Verfügung stehen, aber wer wann die Einrichtung künftig benutzen darf, sei völlig ungeklärt. Das beklagten Vertreter mehrerer Vereine, die sich jetzt zum elften Durchgang der vom Sportreferenten des Stadtrats, Wolfgang Werner (SPD), moderierten Veranstaltung "Wo drückt der Turnschuh?" im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammengefunden hatten. Nicht ganz einig waren sich die Teilnehmer der Gesprächsrunde, wie sinnvoll der Versuch wäre, so kurze Zeit vor der Kommunalwahl noch wirklich aussagekräftige Aussagen von den hiesigen Kommunalpolitikern bezüglich der Belegungszeiten zu bekommen.

Man sollte besser danach entsprechende Gespräche aufnehmen, riet beispielsweise der vormalige Stadtrat und stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter beim TuS, Norbert Junius. Allenfalls bekomme man derzeit nur individuelle Meinungsäußerungen von Stadtratsmitgliedern. Sinnvoller aber sei es angesichts einer derzeit ohnehin überlasteten Rathausverwaltung, sich auf die Zeit nach dem 15. März zu verlegen. Dessen ungeachtet müsse der Sport aber auch und gerade jetzt "Präsenz zeigen". Wie diverse Funktionäre aus anderen Vereinen verwies Junius auf die große soziale Aufgabe, die durch die Arbeit der Vereine vor allem für den Nachwuchs gewährleistet werde: "Ihre soziale Verantwortung wird immer größer. Oder wollen Sie, dass die jungen Leute auf der Straße herumlungern?"

Ihre Bemühungen um den Sport sehen nicht alle Vereinsfunktionäre angemessen gewürdigt. "Seit einem Jahr spricht in der Rathausverwaltung niemand mehr mit uns", beklagte sich Uwe Röhler vom Geretsrieder WSV 72, der insbesondere konkrete Auskünfte über Geldangelegenheiten vermisst. Falls es zu Gebühren für die Benutzung der neuen Schwimmhalle komme, wäre dies für den vergleichsweise kleinen Wassersportverein "der Ruin". Was dringend gebraucht werde, sei Planungssicherheit bei den Belegungszeiten und bei der finanziellen Gestaltung. Stattdessen aber erlebe man bei den Verantwortlichen "eine Mischung aus Hilflosigkeit und Sarkasmus", so Röhler.

An die soziale Verantwortung der Stadt appellierte auch Renato Wittstadt, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes. Er plädierte dafür, lieber jetzt gleich verbindliche Aussagen der Stadt über die künftige Verteilung der Hallennutzungszeiten einzufordern. "Denn immer weniger Kinder können schwimmen." Eine klare Absage an mögliche künftige Gebühren für die Benutzung des neuen Hallenbades erteilte auch Projektleiter Matthias Renz vom TuS-Vorstand: "Geretsried ist eine Sportstadt, und deshalb müssen wir zusammenhalten." Stadtrat Werner versprach, das Thema Gebühren und Hallenbad-Belegungszeiten in dem dafür offiziell zuständigen Gremium, dem Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss (Juskus), vorzubringen. "Dort muss Tacheles geredet werden", sagte Werner.

Mehr am Rande wurden bei der Versammlung zwei weitere Themen angesprochen: die mangelnde Sauberkeit in den Sporthallen und der freie Zutritt zum Isaraustadion. "Da darf jeder rein und kann tun und lassen, was er will", ärgerte sich TuS-Vorstand Mirko Naumann, "und deshalb kommt es dort immer wieder zu Saufgelagen." Da müsse darüber nachgedacht werden, ob die Sportstätte nicht nach der sportlichen Nutzung abends geschlossen werden sollte. Die mangelnde Hygiene in den Sporthallen prangerte eine Versammlungsteilnehmerin an, die ihre Kritik mit entsprechenden Fotos dokumentierte. Die städtischen und schulischen Hallen seien alle ähnlich dreckig, Barfußturnen sei bei diesem "staubigen, krümeligen Bodenbelag" ganz unmöglich. Als einzige löbliche Ausnahme nannte sie die Isardammschule. Wie sich in der Gesprächsrunde ergab, ist eine Ursache für die Zustände die lange Nutzung der Hallen, die oft bis 23 Uhr belegt seien. Um diese Uhrzeit noch Reinigungskräfte zu finden, sei praktisch unmöglich. Als mögliche Lösung wurde darüber nachgedacht, ob die Nutzer zu später Stunde nicht noch selbst gemeinsam zu Schrubber und Besen greifen sollten.