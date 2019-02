24. Februar 2019, 21:55 Uhr Geretsried Schwarzfahrer lösen Polizeieinsatz aus

Als ziemliche Flegel haben sich drei Jugendliche entpuppt, die am Freitagabend in einem innerstädtischen Linienbus in Geretsried beim Schwarzfahren ertappt worden sind. Nach Mitteilung der Polizei hatten zwei Fahrkartenkontrolleure sie daraufhin aus dem Bus verwiesen und die Personalien der Jugendlichen gefordert, um ihnen ein Knöllchen über 60 Euro Strafe auszuhändigen. Dabei wurden die Männer wüst beschimpft und beleidigt. Gegen 18.30 Uhr kam die Polizei ihnen zu Hilfe. Es stellte sich heraus, dass einer der Jugendlichen einen falschen Namen angegeben hatte. Die Beamten konnten die Lage aber beruhigen und die richtigen Personalien erheben. Die Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige.