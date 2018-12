16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Geretsried Schlägerei in Spielhalle

Eine handfeste Auseinandersetzung haben sich zwei Besucher einer Spielhalle am Freitagabend in Geretsried geliefert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer erst verbal in einen heftigen Streit. Dabei blieb es jedoch nicht: Der Jüngere der beiden, ein 22-jähriger Geretsrieder, versetzte seinem ein Jahr älteren Kontrahenten plötzlich einen Kopfstoß. Der Angegriffene erlitt eine blutende Verletzung an der Nase und eine Schwellung über dem rechten Auge. Wie sich das Ganze genau zugetragen hat, wird von der Polizei noch ermittelt.