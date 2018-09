2. September 2018, 22:19 Uhr Geretsried Schlägerei in der Disco

In einer Diskothek in der Lausitzer Straße in Geretsried ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizeibericht gerieten dort gegen 3.30 Uhr zwei Gruppen nach offenbar reichlich Alkoholgenuss aneinander. Ein 31-jähriger Geretsrieder wurde von vier bis fünf noch unbekannten Tätern angegriffen. Er trug eine Platzwunde an der Stirn davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein 25-jähriger Türsteher, der schlichtend eingreifen wollte, erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.