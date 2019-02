21. Februar 2019, 12:55 Uhr Geretsried Sammeln für die Tafel

Die Kinder der Karl-Lederer-Grundschule Geretsried spenden 20 Kisten voller Lebensmittel für Bedürftige.

Von Sally-Victory Jüssen

Mehr als 20 Kisten haben die Schüler der Karl-Lederer-Grundschule für die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel zusammengetragen. In der vergangenen Woche sammelten die Kinder Süßigkeiten, Konserven, Kaffee und Milch für bedürftige Bürger, die sie am Freitag dem Verein übergeben. "Eine Höchstleistung", wie der stellvertretende Tafel-Vorsitzende Walter Milde erklärt. Die Aktion bestehe seit vielen Jahren und sei an der Schule zur Tradition geworden: Sie findet dort jedes Jahr im Rahmen des Sozialkundeunterrichts statt, mit Unterstützung der Eltern.

Der Bedeutsamkeit ihrer Aktion sind sich die Schüler durchaus bewusst. So sagt die achtjährige Patrizia: "Es ist schön, denn dadurch geht es anderen Menschen besser." Auch der sechsjährige Justus erklärt stolz: "Es ist eine tolle Sache, denn jeder bekommt etwas zu essen." Beide leisteten einen Beitrag zu der großen Hilfsaktion. Patrizia erzählt, dass sie jeden Tag etwas mit zur Schule gebracht habe, Nudeln und Kaffee beispielsweise. Ihre Lehrerin Franziska Seidl, die seit zwei Jahren an der Schule unterrichtet, bestätigt dies. "An dem Tag, als ich die Infozettel der Tafel in der Klasse verteilte, haben die Kinder sofort davon geredet, dass sie direkt am nächsten Tag etwas mitbringen würden." Die Resonanz ist laut Seidl sehr positiv. Solche Aktionen schafften ein Bewusstsein dafür, dass es Menschen gebe, die nicht über genügend Geld verfügten. Das soziale Bewusstsein der Kinder hat die Grundschule mit weiteren Projekten bereits in der Vergangenheit geschärft. Lehrerin Dagmar Eckart berichtet von Aktionen wie dem Frühlingssingen in Altenheimen oder Spendensammlungen für Bedürftige.

Die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel ist dankbar für die Spenden, denn sie versorgt mehr als 700 Menschen mit Lebensmitteln. Frische Waren bezieht der gemeinnützige Verein durch Spenden von Supermärkten. Die haltbaren Lebensmittel wie jene der Schüler verteilt die Tafel, wenn nicht genügend frische Lebensmittel zur Verfügung stehen. Geldspenden nehme der Verein gerne entgegen, dadurch könnten Nahrungsmittel hinzugekauft werden, sagt Claudia Brenner, die andere stellvertretende Vorsitzende der Getersrieder-Wolfratshauser Tafel. Privatpersonen müssten allerdings darauf achten, dass es haltbare, nicht selbst hergestellte Produkte sind, erläutert Brenner. Denn auch die Tafel müsse sich an Hygienebestimmungen halten.