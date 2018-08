27. August 2018, 22:15 Uhr Geretsried Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht

Die Polizei Geretsried sucht nach einem Autofahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von 19 bis 6.30 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Am weißen Audi eines 50-jährigen Geretsrieders wurden demnach ein Außenspiegel beschädigt und eine lange Schramme an der hinteren linken Türe hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171/93510.