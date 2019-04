28. April 2019, 22:30 Uhr Geretsried Polizei fasst flüchtigen Fahrraddieb

Fahrräder werden immer wieder geklaut. Nicht nur am Bahnhof, sondern zum Ärger ihrer Besitzer auch immer öfter auf privaten Grundstücken. In Geretsried aber konnte am späten Samstagabend ein Radldiebstahl verhindert werden: Die Polizei konnte den Dieb auf der Flucht festnehmen. Laut Bericht bemerkte ein aufmerksamer Geretsrieder gegen 23.30 Uhr, wie sich jemand an seinem Fahrrad zu schaffen machte, das er auf dem Grundstück seines Wohnhauses abgestellt hatte.

Er informierte umgehend die Polizei. Die Streifenbeamten konnten schließlich den Dieb, einen 27-jährigen Geretsrieder, samt dem etwa 500 Euro teuren Fahrrad "im Rahmen der Tatortbereichsfahndung", wie es im Bericht heißt, in der Nähe festnehmen. Der Mann hatte sich scheinbar vor dem geplanten Diebstahl noch Mut angetrunken: Ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von etwa einem Promille. Der 27-Jährige wurde zwar in der Nacht wieder entlassen. Ihn erwartet nun aber ein Strafverfahren.