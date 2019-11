Eine Podiumsdiskussion über die Rolle der Frau in der Kirche veranstaltet das Katholische Kreisbildungswerk mit dem Arbeitskreis "Gemeinsam unterwegs von Kirchen und Kommunen im Isar-Loisachtal" am Donnerstag, 14. November, in der Ratsstuben in Geretsried. Eingeladen sind dazu Gäste aus Politik, Kirche und Bildung, die Moderation hat Journalistin Veronika Ahn-Tauchnitz. Wie in der Politik sind Frauen auch in den Kirchen unterpräsentiert. Deshalb soll sich die Debatte um die Frage drehen, was notwendig ist, damit Frauen mitgestalten und Leitungsposten übernehmen können. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen sind unter Telefon 08041/60 90, E-Mail: info@kbw-toelz.de, zu bekommen.