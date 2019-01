20. Januar 2019, 21:56 Uhr Geretsried Mutter und Kinder auf Diebestour

Als eingespielte Diebesbande waren eine Mutter und zwei ihrer drei Kinder in einem Elektromarkt in Geretsried unterwegs. Dabei stahlen sie Elektroartikel im Wert von insgesamt rund 3900 Euro. Wie die Polizei ermittelte, kam die Familie am Mittwoch voriger Woche erstmals in die Filiale im Ortsteil Gartenberg. Sie lief durch die Auslage und trennte sich dann im Geschäft. Während sich die Mutter mit dem jüngsten Kind vom Personal beraten ließ, holten ihre beiden sieben und 14 Jahre alten Kinder diverse Waren aus der Auslage, verstauten sie in einem mitgeführten Handwagen und gingen an der Kasse vorbei. Die selbe Familie tauchte am Samstag nochmals in dem Elektromarkt auf, wurde aber von den Angestellten erkannt. Ehe die Polizei eintraf, flüchtete die Mutter mit dem Kleinkind, ihre zwei älteren Sprösslinge blieben zurück. Die Polizei nahm die beiden in Gewahrsam und brachte sie zum Vater. Wegen der strukturierten Vorgehensweise von Mutter und Kindern ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung nahe München an, in der die Familie lebt.