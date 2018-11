18. November 2018, 22:29 Uhr Geretsried Mitfahrerbank wird erprobt

Nicht ohne Skepsis verfolgt der Kultur- und Sportausschuss der Stadt Geretsried ein Konzept, das unter der Bezeichnung "Mitfahrerbank" in anderen Gemeinden praktiziert wird. Es geht darum, insbesondere älteren Bürgern in abgelegenen Ortsteilen, die vom öffentlichen Personennahverkehr abgeschnitten sind, Mobilität zu verschaffen. Dazu werden Bänke aufgestellt, deren Zweck Autofahrer dank eines angebrachten Logos - ein rotes "M" auf blauem Grund - identifizieren können. An einer aufklappbaren Tafel soll jeweils der erwünschte Zielort angegeben werden. Es handelt sich um eine Art Fahren per Anhalter mit Sitzgelegenheit. Für Schulkinder sei dies aber nicht geeignet, erläuterte Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer. Die Stadt will das Vorhaben versuchshalber zwar unterstützen, möchte jegliche Haftung aber ausgeschlossen wissen.