Mit der Umrüstung der Straßenlampen auf LED lässt sich viel Geld sparen. Der Bauausschuss des Geretsrieder Stadtrats beschloss deshalb, mit dem Austausch weiterzumachen, und genehmigte rund 85 000 Euro für 200 Brennstellen. Dieses Jahr sind Isardamm, Isaraustraße und Beethovenweg an der Reihe. Ebenfalls umgerüstet werden sollen etwa gleich viele Lampen im Geltinger Industriegebiet mit Bürgermeister-Graf-Ring, Breitenbach-, Lauterbach- und Leitenstraße. Allein hier ließen sich jährlich 10 000 Euro Energiekosten einsparen, sagte Energiemanagerin Roswitha Foißner. "Nach fünf bis sechs Jahren hat sich die ganze Maßnahme amortisiert." Während in Wohngebieten eine wärmere Lichtfarbe mit 3000 Kelvin vorgesehen ist, darf es in Gewerbegebieten eine hellere Beleuchtung mit 4000 Kelvin sein. In der Zeit von 22 bis 5 Uhr wird heruntergedimmt.