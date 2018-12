6. Dezember 2018, 21:57 Uhr Geretsried Kleider- und Papiersammlung

Da die Ortsgruppe der Katholischen Arbeitnehmerbewegung in Geretsried (KAB) keine Straßensammlung mehr durchführt, können Gebrauchtkleider und Altpapier jeden zweiten Samstag im Monat (ab Samstag, 8. Dezember) von 10 bis 11 Uhr an den Containern am Eisstadion abgegeben werden. Die Zufahrt ist nur über die Jahnstraße und den Parkplatz am Eisstadion möglich. Gegebenenfalls kann auch eine Abholung bei älteren Personen oder größeren Mengen über die Familien Holm, Telefon 3609874, Rottmeier, Telefon 51123, oder Umlauft, Telefon 0151/42 46 33 93 organisiert werden. Die Erlöse aus diesen Sammlungen gehen wie in vorherigen Jahren wieder an soziale Projekte in Geretsried.