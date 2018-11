1. November 2018, 21:46 Uhr Geretsried Info-Abend für Eltern

Der Waldorfkindergarten in Geretsried öffnet am 1. Februar 2019 wieder seine Tore. Alle interessierten Eltern sind zu einem ersten Informationsabend am Dienstag, 6. November, eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr in den Räumen am Malvenweg. Im Januar nächsten Jahres soll es dann noch einen Einführungsabend geben.