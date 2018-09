2. September 2018, 22:19 Uhr Geretsried Heimatgefühle

Quartierstreff Stein animiert mit einer Veranstaltung die Besucher zum Denken und Basteln

Von Felicitas Amler, Geretsried

Für Karolina Tupi ist es ganz einfach: "Man erinnert sich halt gern an daheim." Die 84-Jährige bastelt gerade an einer Schachtel, die sie mit Stoff und Naturmaterialien ausstaffiert. Der Quartierstreff Stein, eine Anlaufstelle für Menschen im südlichsten Geretsrieder Stadtteil, hat zu einer Veranstaltung "Heimat im Schuhkarton" eingeladen, der eine Handvoll ältere Frauen und ein paar Kinder gefolgt sind. Sie arbeiten in lockerer Plauderatmosphäre daran, ihre Vorstellung von Heimat sichtbar zu machen. Die Ergebnisse werden im November in einer Ausstellung im Stadtmuseum gezeigt.

"Was bedeutet Heimat für Sie?" Diese Frage haben die Sozialarbeiterinnen Sandra Mader und Sibylle Ulbrich den Teilnehmern gestellt. Dazu liegt allerhand bereit, womit sie ihre Boxen gestalten können: Bunte Stoffe, Fichtenzapfen, Rindenstückchen, Blätter, Farben ... Der siebenjährige Philias hat ein besonders umfassendes Heimatbild: "Weltraum, Erde und Mond" wolle er darstellen, sagt der Junge, der zusammen mit seinem zehnjährigen Freund David gekommen ist. Erst einmal malt er den Schuhkarton innen schwarz aus und tupft ein paar Sterne hinein, dazu einen großen grauen Mond. Und dann wird der Erdboden mit Gras bereitet, aus dem ein Zapfen als Symbol für einen Baum wächst. David, der neben Philias werkelt, hat sich den Herbst als Thema vorgenommen. Was das mit Heimat zu tun hat? Da nehmen es die Jungen nicht so genau: "Wir machen unsere Fantasie", sagen sie, Hauptsache, das Basteln macht Spaß.

Das tut es auch bei Karolina Tupi, die seit mehr als 50 Jahren in Geretsried lebt. Sie stammt aus Graslitz (heute Kraslice) im Egerland. Das ist jene Region rund um Karlsbad, aus der nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Heimatvertriebenen nach Geretsried kamen. Dort bauten sie aus den Baracken und Bunkern zweier NS-Rüstungsbetriebe die Stadt auf. Tupi erzählt, ihr Bruder und ihre Großeltern seien schon in Geretsried gewesen, als sie 1964 dort ankam. Sie ist zufrieden in dieser zweiten Heimat. Und in Stein ohnedies: Hier kommt sie regelmäßig zum Seniorencafé im Quartierstreff. Allzu viel Wehmut scheint nicht in den Schuhkarton einzufließen, den Tupi mit fröhlich buntem Stoff auskleidet, vor den sie eine Landschaft mit Tieren setzt. Ganz ähnlich machen es die anderen Frauen. Die Heimat-Vorstellungen ähneln sich: "Natur pur", so sagt Wilma Danner, 75, die von Waldram nach Geretsried, dann nach Niederbayern und schließlich wieder nach Geretsried gezogen ist. Seit 44 Jahren lebe sie nun im Stadtteil Stein. Gern, wie sie betont: "Geretsried ist einfach schön."Da dies nüchtern betrachtet wohl kein Urteil über das städtebauliche Bild der Stadt sein kann, ist es vermutlich ein echtes Heimatgefühl.