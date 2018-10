26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Geretsried Fußgänger tödlich verletzt

Dunkle Kleidung wurde einem 85-jährigen Geretsrieder am Abend des 25. Oktober zum Verhängnis. Nach Angaben der Polizei überquerte er die Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried und wurde von einer 63-jährigen Autofahrerin aus Eurasburg übersehen. Der Fußgänger sei gestürzt und schwerstverletzt neben dem Gehweg liegen geblieben. Wegen des zunächst kritischen Zustands des Fußgängers sei durch die Staatsanwaltschaft die Anforderung eines Gutachters angeordnet worden. Der Mann starb laut Polizei am Freitag.