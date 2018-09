6. September 2018, 22:07 Uhr Geretsried Frühschoppen mit Rentendiskussion

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner lädt zu einem Frühschoppen mit Diskussion über die Rente ein. Dazu spricht am Samstag, 22. September, von 10 Uhr an Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Wagner erklärt, es gehe um eine armutsfeste, gesetzliche Mindestrente. Dabei orientiere sich Birkwald am österreichischen System, in dem die Durchschnittsrente um 800 Euro höher sei als in Deutschland. Ein Thema werde auch die Bewertung des aktuell von der Koalition beschlossenen Rentenpakets sein. "Das Konzept der Linken zielt darauf, die gesetzliche Rente wieder zu dem auszubauen, was sie einmal war: Ein echtes Zukunftsversprechen, das vor Armut im Alter wirksam schützt und einen sicheren, auskömmlichen und von finanziellen Sorgen unbeschwerten Ruhestand garantiert." Die Veranstaltung findet im Wahlkreisbüro von Andreas Wagner, Kirchplatz 14, in Geretsried statt.