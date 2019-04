2. April 2019, 21:49 Uhr Geretsried Frühlingskonzert mit Manitu

Ein buntes Programm haben sich Schüler und Lehrer des Geretsrieder Gymnasiums für ihr Frühlingskonzert am Freitag, 5. April, ausgedacht. Das JugendSymphonieOrchester unter Leitung von Benedikt Jilek und Eva Prielmann präsentiert eine speziell arrangierte Version der Filmmusik-Suite "Der Schuh des Manitu". Dazu gibt es eine Werkeinführung durch die Schüler. Der Große Chor, ebenfalls unter der Leitung von Benedikt Jilek, nimmt die Gäste mit auf eine kleine Reise nach Irland. Alfred Menzinger bereichert den Abend mit jazzigen Klängen von der Big Band. Zudem haben seine beiden Bläserklassen seit dem Weihnachtskonzert eifrig weitergeprobt und zeigen, was sie mittlerweile gelernt haben. Der Kammerchor unter der Leitung von Nadine Amberger präsentiert den Klassiker "I Got Rhythm" von George Gershwin.