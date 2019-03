31. März 2019, 21:53 Uhr Geretsried Freie Plätze beim Künstlermarkt

Alpaka-Werkstücke, Acryl-Malerei, Glaskunst oder handgeschöpfte Seife - all das bieten Händler und Kreative beim zweiten Künstlermarkt in Geretsried, der am Wochenende vom 12. bis 14. April auf dem Areal zwischen Karl-Lederer-Platz 1 und Stadtmuseum stattfindet. Mit der Konzipierung und Umsetzung hat die Stadt erneut die Agentur G.E.J.A. Event aus Herrsching beauftragt, die zahlreiche Märkte unter anderem in Starnberg, Bad Wiessee und München betreut.

In Absprache mit der Stadtverwaltung wurden für den Markt in Geretsried 50 Aussteller ausgewählt, die an drei Tagen eine Vielfalt an Waren anbieten sollen: neben besonderer Deko für Wohnung, Garten und Balkon auch ausgefallene Damenmode, Schmuckdesign, Gebrauchsgegenstände aus Olivenholz, Gemälde, Dufthölzer oder hochwertige Lederunikate. Aktuell gibt es nach Auskunft der Veranstalter noch wenige freie Plätze für Künstler und Kunsthandwerker aus dem Oberland. Die Verkaufshütten oder Zelte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen unter info@geja-event.de oder Telefon 08152/99 87 10.