8. August 2018, 21:51 Uhr Geretsried Fest im Musikerviertel

Auf dem Neuen Platz in Geretsried findet am Samstag, 11. August, wieder das "Stadtteilfest im Musikerviertel" statt. Von 14 bis 22 Uhr ist Musik für die ganze Familie zu hören, mit einer Reggae-Band, Moni goes to country, dem italienischen Alleinunterhalter Ino und der Coverband Woodhouse Gang. Daneben gibt es eine Hüpfburg, den beliebten bespielbaren Brunnen und zu essen und trinken.