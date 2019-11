Ein Logo gibt es schon; eine neue Stadtchronik, ein Extra-Stadtblatt, eine Jubiläumshomepage sollen folgen: All dies plant Kulturamtsleiterin Nadine Wickert zum Geretsrieder Doppeljubiläum im kommenden Jahr. Es werden dann 50 Jahre Stadt- und 70 Jahre Gemeindeerhebung gefeiert. Im Kulturausschuss des Stadtrats hat Wickert dazu eine vorläufige Übersicht gegeben. Ihre Auswahl aus dem Jahresprogramm enthielt neben speziellen Feierlichkeiten auch einige Events, die ohnehin regelmäßig stattfinden: Auftaktfeier am 16. Januar, Festakt zur Gemeindeerhebung am 1. April, Maifeier auf dem Karl-Lederer-Platz am 1. Mai, Fest zur Stadterhebung am Wochenende, 27./28. Juni, Waldsommer von 27. Juli bis 2. August, Festival Kulturherbst von 1. bis 11. Oktober, Christkindlmarkt am 4./5. Dezember.

Wickert hat außerdem einige Neueröffnungen ins Jubiläumsprogramm aufgenommen. So plant die Kulturamtsleiterin, die auch für die Neugestaltung des Stadtarchivs zuständig ist, an dessen neuer Adresse an der Elbestraße 25 ein begehbares Depot. Das Archiv umfasst 95 000 Fotos und 150 laufende Regalmeter Schriftgut. Auch der kleine Skulpturenpfad im Stadtzentrum soll förmlich eröffnet werden. Außerdem sind nicht näher benannte Ausstellungen in der Aussegnungshalle, im Rathaus und im Stadtmuseum sowie Konzerte aufgeführt.

Zwei Filme sollen Premiere haben: Der Arbeitskreis Historisches Geretsried erstellt mit dem Fotoclub eine 45-minütige Dokumentation mit alten Filmausschnitten; die Journalistin und Historikerin Sybille Krafft und der Regisseur Rüdiger Lorenz, beide aus Icking, drehen einen Film "Geretsried - damals und heute. Von der Schwaige zur ländlichen Metropole". Und schließlich enthält Wickerts Jubiläumsvorschau noch das Stichwort "Feiern der Vereine und Landsmannschaften".