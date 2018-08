27. August 2018, 22:15 Uhr Geretsried Die Heimat entdecken

"Heimat im Schuhkarton" kommt in den Quartierstreff Stein (Steiner Ring 10) am Mittwoch, 29. August, ab 14.30 Uhr. Welche Bedeutung hat Heimat? Verbindet man damit bestimmte Gegenstände, Natur oder Menschen? Oder kommen einem eher Gerüche, Geschmäcker, Geräusche und Klänge in den Sinn? Jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte und somit auch eine individuelle Definition von Heimat. Das Projekt "Heimat im Schuhkarton" lädt zur Entdeckungsreise. Benötigt wird lediglich ein Schuhkarton - dieser wird gestellt - und ein paar Erinnerungsstücke, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrer Heimat verbinden. In einer Ausstellung im Herbst werden die Ergebnisse anderen Bürgerinnen und Bürgern präsentiert.