7. Juli 2019, 21:24 Uhr Geretsried Betrunken gegen zwei Autos geprallt

Zwei geparkte Autos hat ein 53 Jahre alter Geretsrieder ramponiert, als er am Samstag mit seinem Kastenwagen betrunken von Wolfratshausen nach Hause fuhr. Der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs und prallte in Waldram gegen einen roten VW Golf. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der diesen Unfall beobachtet hatte, informierte die Polizei. An seiner Wohnadresse in Geretsried wollte der Geretsrieder einparken, beschädigte dabei jedoch ein weiteres Auto. Danach ging er in seine Wohnung, wo ihn die Polizeibeamten aus dem Bett holten. Der 53-Jährige wurde zur Blutentnahme gebrachte, einen Atemalkoholtest hatte er verweigert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am geparkten Pkw in Geretsried entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Den Halter des roten Golf in Waldram bittet die Polizei, sich unter Telefon 08171/9 35 10 zu melden.