25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Geretsried Bäume zum Besuchen

Drittklässler pflanzen Eichen und Tannen im Geretsrieder Stadtwald

Von David Holzapfel, Geretsried

Der Borkenkäfer hat auch vor dem Geretsrieder Waldpark nicht halt gemacht: Vereinzelte, kahle Stellen durchziehen das 24 500 Quadratmeter große Areal im Süden der Stadt. Es dient zahlreichen Besuchern als Erholungs- und Freizeitfläche, als eine Art Oase der Ruhe inmitten des Stadtgebiets. Gerade jedoch ist das Geschrei groß: Zwei Schüler haben eine verrostete Zange im Gestrüpp gefunden. Sie nehmen und legen sie zu den anderen Funden des Tages. Überall verteilt sich aufgewühlte Erde, eifrig buddeln die Kinder Löcher in den Boden. Haben sie tief genug gegraben, setzen sie vorsichtig einen der bereitgestellten Eichensätzlinge ein.

Aus Kooperationen zwischen der Bürgerinitiative des Waldparks und der Ernst Pelz-Stiftung sind in der Vergangenheit immer wieder Projekte zum Erhalt und zur Pflege des Parks hervorgegangen. So auch dieses: Auf einem kleinen, freien Stück am Rande des Waldparkes pflanzen Drittklässler der Karl-Lederer Grundschule Eichen- und Tannensätzlinge. Beides sind Baumarten, die den Wald stabilisieren sollen, im Waldpark aber bislang selten vorkommen. Neben dem - rein praktischen - Aspekt eines gesunden und artenreichen Mischwaldes geht es den Initiatoren aber vor allem um die Sensibilisierung junger Menschen mit dem Thema Wald- und Naturschutz. Unterstützt wird die Aktion vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen (AELF) und der Stadt.

"Es ist wichtig, dass sich die Kinder von klein auf damit auseinandersetzen", sagt Volker Witte, Umweltreverent der Stadt Geretsried. Da trifft sich gut, dass die jungen Helfer der Grundschule gerade das Thema "Wald" im Unterricht behandeln. Praxisnahes Lernen also. Praktisch ist auch, dass der Waldpark fast vor der Haustüre vieler der Kinder liegt. "Ich frage meine Mama dann, ob wir nach ihrer Arbeit unsere Bäume besuchen können", sagt die kleine Anna. "Wir nennen unsere Bäume Daumeli und Paumeli", sagen zwei weitere Schülerinnen und kichern. Auch sie haben sich fest vorgenommen, "ihre" Bäume so oft es geht zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen. Die Schüler sollen bei dem Projekt eine Bindung zum Wald aufbauen und sich seiner Wichtigkeit für Umwelt und Mensch bewusst werden. "Es liegt viel am Elternhaus und an der Schule", sagt Witte. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2012 sind im Waldpark schon einige Umweltprojekte realisiert worden. Neben regelmäßigen Baumpflanzungen wurden auch mehrere Insektenhotels eröffnet. Im ganzen Areal verteilt, bieten die Kästen künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für Marienkäfer, Schmetterlinge und andere Insekten. Verschiedenste Organisationen und Gruppierungen sind in die Aktionen involviert, sie verstehen den Park als Gemeinschaftsprojekt.

Fast alle Sätzlinge haben mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. Die Kinder und Helfer machen eine Brotzeitpause und begutachten stolz ihr Werk. Klassenleiterin Brigitte Schreid erklärt ihren Schülern schließlich noch, dass einige der Eichen älter werden können als ihre Pflanzer. Die Augen der Kinder werden groß. So recht kann sich das keiner wirklich vorstellen.