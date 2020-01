Der Saxofonist Mulo Francel ist der kreative Kopf des Akustik-Quartetts Quadro Nuevo, Chris Gall hat in den vergangenen Jahren wie kein anderer Pianist die Stilgrenzen des Jazz konsequent und originell erweitert - und gemeinsam stehen sie am Mittwoch, 29. Januar, auf der Bühne vom Hinterhalt in Gelting. Im Duo präsentieren die beiden Musiker einen faszinierenden Kosmos aus virtuosen Improvisationen. Hypnotisierende Minimal-Music-Elemente sind genauso dabei wie feinsinnige Grooves und zauberhaft - impressionistische Klangbilder. Die Musik der beiden Weltenbummler nährt sich von den Begegnungen mit den Menschen, ihren Kulturen und ihren Mythen. Sie sind wie zwei Balladenspieler, die ihr Publikum mit samtenen Tönen durch die Nacht tragen. Beginn: 20 Uhr, Karten bei Sport Utzinger oder an der Abendkasse.