Weil das Umspannwerk in Geretsried ausfiel, saßen etwa 10 000 Haushalte in Geretsried, Dietramszell, Eurasburg, Königsdorf und Eglfing am Samstagabend für kurze Zeit im Dunkeln. Der Stromausfall ereignete sich um 19.08 Uhr und dauerte etwa 20 Minuten. Als Grund nannte Maximilian Zängl, Pressesprecher den Netzbetreibers Bayernwerk AG, den plötzlichen Ausfall eines Netztransformators im Umspannwerk. Man habe daraufhin den zweiten Transformator in Betrieb genommen, sagte er. Die genaue Ursache sei noch unklar, irgendwelche verschmorten oder kaputten Bauteile habe man bislang nicht feststellen können. "Es ist selten, dass so etwas vorkommt", sagte Zängl. Allerdings hat er es schon erlebt, dass Marder für einen solchen Stromausfall sorgen können, wenn sie an Isolatoren herankommen. Das sei zum Beispiel in Landshut einmal passiert. "Wir werden den Ausfall ab Montag im Detail klären", so der Pressesprecher.