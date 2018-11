18. November 2018, 22:29 Uhr Generationswechsel Osteuropahilfe wählt neuen Vorstand

Generationswechsel an der Spitze der Osteuropahilfe. Auf der am kommenden Donnerstag stattfindenden Mitgliederversammlung des Vereins muss satzungsgemäß ein neuer Vorstand gewählt werden. Damit sei die Chance für eine Verjüngung dieses Gremiums gegeben, das als mehrheitlich überaltert bezeichnet werden könne, teilt der Verein mit. Allerdings habe die Arbeit des amtierenden Vorstands unter dem hohen Altersdurchschnitt keineswegs gelitten, heißt es. Aber neue Impulse von Jüngeren seien erwünscht und notwendig. Die Suche nach neuen Kandidaten sei sehr mühsam gewesen, da sich immer weniger Menschen ehrenamtlich für andere engagieren wollten. Trotzdem sei es schließlich gelungen, eine Liste aus bisherigen und neuen Kandidaten zusammen zu stellen, die der Mitgliederversammlung vorgelegt werde. Die Osteuropahilfe erhofft sich vom neuen Vorstand eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Vereinsarbeit, basierend auf bisher Bewährtem und künftigen neuen Ideen. Die Mitgliederversammlung findet im Hotel Klostermaier in Icking statt; Beginn ist um 18 Uhr.