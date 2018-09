10. September 2018, 22:28 Uhr Gemeinschaftsprojekt "Mass of the children" in Bad Tölz









Der Tölzer Kirchenmusiker Christoph Heuberger hat sich wieder etwas vorgenommen: In einem großen Gemeinschaftsprojekt von Sing- und Musikschule, Pfarrei Maria Himmelfahrt und Gabriel-von-Seidl-Gymnasium bringt er ein außergewöhnliches Kirchenkonzert auf die Bühne. Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus der Filmmusik "Die Kinder des Monsieur Mathieu", einer Vertonung des Vater unser in aramäischer Sprache von Thomas Gabriel sowie das Werk "Mass of the children" von John Rutter, das 2003 in der Carnegie Hall uraufgeführt wurde. Rund 100 Mitwirkende in Orchester, Kinderchor, Jugendchor und gemischtem Chor werden derzeit von den drei kooperierenden Einrichtungen vorbereitet. Die Chöre werden nach Auskunft von Musikschulleiter Harald Roßberger vom Gymnasium (Leitung Elisabeth Scheucher) und von der Pfarrei Maria Himmelfahrt (Leitung Christoph Heuberger) gestellt und durch einige Sänger der Musikschule verstärkt. Das Orchester ist seinen Worten nach ein "handverlesenes Ensemble" aus Lehrkräften der Musikschule und herausragenden Schülern. "Wir wollen einen Klangkörper ins Rennen schicken, der möglichst professionell klingt", so Roßberger. Als Gesangssolisten treten Anna Karmasin (Sopran) und Ludwig Mittelhammer (Bariton) auf. Für die beiden Konzerte am Samstag, 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, gibt es Karten bei der Sing- und Musikschule Bad Tölz, der Tourist-Info Bad Tölz, über die Pfarrei Maria Himmelfahrt und über das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.