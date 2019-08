9. August 2019, 21:47 Uhr Gemeindert Schlehdorf Daniel Führler rückt nach

Justina Eibl gehört nicht mehr dem Gemeinderat in Schlehdorf an. Die Juristin, die in München geboren wurde und 1987 zu ihrem Mann in das Dorf am Kochelsee zog, saß 30 Jahre lang für die "Wählergruppe Loisach" (WGL) im Gemeinderat. Davon war sie zwölf Jahre lang Zweite Bürgermeisterin. Nun sei sie "aus gesundheitlichen Gründen leider zurückgetreten", sagte Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Dort fehlte die 57-Jährige, weil sie Jocher zufolge auf eine öffentliche Verabschiedung verzichtet hatte. Eine Würdigung werde aber in privatem Rahmen nachgeholt. Als Nachfolger wurde Daniel Führler (WGL) vereidigt. Er übernimmt von Eibl auch den Sitz im Verbandsrat des Zweckverbands Seniorenwohn- und Pflegeheim Schlehdorf.