31. Juli 2019, 22:00 Uhr Gemeinderat Reichersbeuern Sondersitzung zu Nahwärmenetz

Mit dem neuen Nahwärmenetz befasst sich der Gemeinderat in Reichersbeuern in einer Sondersitzung am Freitag, 2. August. Damit sollen künftig Schule, Sporthalle, Feuerwehr, Kindertagesstätte, Rathaus, Gasthaus "Altwirt" und Bankgebäude versorgt werden. Die Trasse hat eine Länge von 450 Metern. Die Kosten belaufen sich auf etwa 350 000 Euro. Die Räte in Reichersbeuern sollen nun das umfangreiche Vertragswerk beschließen. Die Beratungen beginnen um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde.